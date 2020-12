Pokazała biust. Anna Mucha w seksownej bieliźnie

Anna Mucha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda często publikuje zdjęcia ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Niedawno aktorka pokazała nagranie, na którym śpiewa "Last Christmas" . Aktorka zaprezentowała się w czerwonym staniku, a głosy fanów były podzielone.

Anna Mucha pokazała biust. Odważna relacja aktorki

"Panów nie witam, bo panowie i tak nie mogą się skupić na tym, o czym mówię, a będę mówiła o bieliźnie. Więc nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, bo to było lada moment... lada temu... lada chwila... ale zaraz... co? Jak ona gada? Co ona gada? I kto tu się nie może skupić!" - żartuje sobie Ania Mucha. Gwiazda już na wstępie swojego monologu zaliczyła wpadkę, z której nie mogła przestać się śmiać.