Pokazała fałdki. "Ostatnie miesiące nagromadziły mi trochę tłuszczyku"

Karolina Gilon pokazała fałdki. Fani są zachwyceni

"Tylko wtedy możemy żyć pełnią życia i cieszyć się każdą jego chwila. Przez ostatnie miesiące odpuściłam dietę i treningi - w pełni świadomie! Bo czasami trzeba dać sobie spokój. Moja praca wymaga ode mnie odpowiedniej formy, ale zawsze pamiętam o tym, że jestem tylko człowiekiem!" - czytamy dalej. "Ostatnie miesiące nagromadziły mi trochę tłuszczyku. Przytyłam jakieś 7 kg. Dla niektórych to mało dla niektórych dużo. Osobiście wole się w tej mniejszej wersji! A przecież chodzi o to by czuć się dobrze w swoim ciele prawda?" - dodała.