Pokazała sposób na usypianie. Ot i cała tajemnica Rozenek

Małgorzata Rozenek-Majdan w tym roku odkryła macierzyństwo na nowo. Ciąża celebrytki przez długi czas była gorącym tematem, a fani wciąż spekulowali, kiedy dziecko Majdana w końcu pojawi się na świecie. W końcu się to wydarzyło - mały Henio został ciepło powitany przez rodziców i ich najbliższych.

Również fani Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana wyczekiwali zdjęć maluszka i wieści o nim. Szczęśliwi rodzice chętnie spełniają oczekiwana swoich obserwatorów wrzucając do sieci fotki, na których pozują z synem.

Mały Henryk Majdan podczas snu prezentuje się niemal idealnie. Wygląda jak te wszystkie dzieci z reklam, ale tym razem to nie reklama. Perfekcyjna Pani Domu zwyczajnie chciała pochwalić się z fanami swoim szczęściem.

Do kogo Waszym zdanie podobny jest Henio Majdan? Do mamy, czy raczej do taty?