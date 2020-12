Pokazała swój telewizor. A pod nim skarpetka z tajemniczym napisem

Lewandowska i Rozenek nie mogą doczekać się świąt. Już uszykowały ozdoby

W sobotę Lewandowska pokazała na swoim Instagramie, jak mocno kibicuje mężowi, który grał wtedy w meczu z Bayerem Leverkusen. Robert Lewandowski zdobył dwa gole, przyczyniając się do zwycięstwa Bayernu Monachium, a jego żona nie kryła radości, udostępniając filmik sprzed telewizora. Uwagę zwraca jeden detal związany z czerwonymi skarpetami przywieszonymi do szafki. Prawie każda miała przypisane imię członka rodziny. Jednak na jednej z nich widzimy inny napis: "Coming soon", co w tłumaczeniu oznacza "wkrótce".