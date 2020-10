Pokazała zdjęcie z łóżka. "Nie ma sensu z niego wychodzić"

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta jakiś czas temu zawierzyli telewizyjnym ekspertom i zdecydowali się na ślub przed kamerami. Uczestnicy 4. edycji programu TVN są razem do dziś, a kilka miesięcy temu po raz pierwszy zostali rodzicami. 26 maja tego roku na świat przyszedł Franek , który dopełnił uczucie małżonków. A to, jak można sądzić po ostatnim instagramowym poście uczestniczki show, wciąż jest gorące.

Oliwia i Łukasz pozwolili fanom zajrzeć do swojej sypialni. Celebrytka zamieściła w sieci zdjęcie z wymownym komentarzem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

"Przecież jak się kończy dzień to i tak się kładziemy do łóżka, więc nie ma sensu z niego wychodzić 😅"- napisała Ciesiółka w opisie do zdjęcia, na którym widać, jak leży w łóżku z ukochanym. Pod postem zaroiło się od emotikonek z serduszkami i gorących pozdrowień. Ci fani, którzy oglądali ich w show TVN, wciąż podkreślają, że trzymają za nich kciuki.