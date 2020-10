Pokazała zdjęcie z partnerem. Jest od niej znacznie starszy

Patrycja często udostępnia zdjęcia, na których pokazuje, co robi w wolnych chwilach . Tym razem opublikowała post, w którym rozpisała się na temat swojej miłości do ukochanego. Gwiazda udostępniła ich wspólne zdjęcie. Okazuje się, że wybranek Patrycji jest żołnierzem i jest od niej starszy.

Patrycja Wieja pokazała zdjęcie z partnerem

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internautki były pod wrażeniem wpisu Patrycji. "Pięknie się patrzy na to zdjęcie. Buziaki dla was", "żołnierze kochają dwa razy mocniej", "jako US Army wife życzę szczęścia i wytrwałości", "warto walczyć o miłość do końca" - czytamy pod postem.