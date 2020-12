Pokazała zwyczajne zdjęcie. I to wystarczyło, by zachwycić fanów

To też przekuło się na to, ż młoda gwiazda jest bardzo popularna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 200 tys. osób. Wśród nich jest wielu mężczyzn, którzy nie kryją swojego zachwytu nad każdym zdjęciem odsłaniającym kawałek ciała Izabelli Krzan .

Dramat Izabelli Krzan: "Mam kiepską pamięć i trudno było mi zapamiętać imiona wszystkich uczestników "Czaru par""

Jednak już zwyczajne fotki prezenterki TVP zbierają masę pozytywnych komentarzy. Jeden z jej ostatnich postów dobitnie to potwierdza. Krzan zrobiła sobie selfie, które podpisała słowem "nude". I to wystarczyło. Określenia w rodzaju "piękna" czy "śliczna" są właściwie co drugi komentarz. Była Miss Polonia bez wątpienia może pochwalić się oddanym gronem wielbicieli.

Partner Izabelli Krzan

Gdy w 2019 roku Izabella Krzan w 2019 roku rozstała się ze swoim byłym partnerem Michałem Filipem, to przez długi czas mówiła w wywiadach, że nie jest jeszcze gotowa na to, by związać się z kimś nowym. Wówczas chciała skupić się na relacjach z bliskimi. Jednak we wrześniu okazało się, że ma nowego wybranka. Jest nim niejaki Dominik z Warszawy.