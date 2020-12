Pokazali, jak spędzają wieczory. "Moja ulubiona para"

Joanna Opozda i Antek Królikowski tworzą jedną z najgorętszych par tego roku. Zeszli się zupełnie niespodziewanie. On dopiero co rozstał się z poprzednią partnerką, a sieć obiegły zdjęcia ze wspólnej imprezy z piękną aktorką. Ich szczęście trwa już kilka miesięcy. Oboje nie ukrywają, że myślą poważnie o swoim związku .

– Znamy się i lubimy od zawsze. Zawsze, jak się gdzieś widzieliśmy, to się uwielbialiśmy, ale te nasze drogi się nigdy wcześniej nie zeszły. Zawsze on był zajęty albo ja. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Czuję, że Antek jest w tym momencie najbliższą mi osobą i że jest moim prawdziwym przyjacielem – mówiła jakiś czas temu Joanna Opozda w rozmowie z serwisem jastrzabpost.pl.