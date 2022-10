Pola Lis nie wytrzymała. Odpowiedziała hejterowi

Córka Tomasza Lisa odniosła się ostatnio na Twitterze do zakończenia kariery sportowej Rogera Federera, jednego z najlepszych i najbardziej utytułowanych tenisistów w historii. "Roger Federer kończy karierę, będzie go brakować, choć jak pokazał US Open, tenis jest w dobrych rękach. Z wielkiej trójki zostaje wielka dwójka" - napisała. Jeden z użytkowników zupełnie bezpodstawnie zamieścił komentarz, który nie miał nic wspólnego z tenisem. Zamiast tego uderzył w rodzinę Lis i nią samą. "Niedługo twój stary nieuku je..ny" - czytamy.