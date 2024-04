Pola Raksa miała Polskę u swych stóp. Od lat nie chce rozmawiać z mediami

Pozornie ich związek wydawał się bardzo udany, ale Kostenko był o swoją żonę piekielnie zazdrosny, co mocno odbijało się na jej karierze. Razem pracowali na planie "Popiołów", gdzie Pola miała partnerować Danielowi Olbrychskiemu. Aktor wspominał, że Kostenko stale pilnował, by Raksa nie zbliżyła się do niego za bardzo, i dlatego sceny miłosne w filmie wypadają nieprzekonująco.