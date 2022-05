Polacy nie wiedzieli nawet, kto nas reprezentuje. A Krystian Ochman ma szansę wygrać Eurowizję

To właśnie za jego sprawą Krystian zdecydował się na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Był to odważny krok w jego życiu, bo w wieku 18 lat wrócił na stałe do Polski, zmieniając całkowicie swoje środowisko. W rozmowie z "Elle Manem" przyznał, że do podjęcia studiów w Polsce przekonały go m.in. różnice w edukacji.