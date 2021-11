Policzono, ile księżna Kate wydaje na zdrowie. Suma jest zawrotna

Brytyjski magazyn "Hello" pokusił się o bardzo ciekawe oszacowanie wydatków księżnej Kate na zdrowie. Żona księcia Williama jest znana m.in. z tego, że uwielbia wioślarstwo. Rzekomo ma mieć w domu nawet własny ergometr wioślarski. Choć nie wiadomo do końca, o jakim modelu mowa, to czasopismo założyło, że musi mieć ten z najwyższej półki, czyli Hydrow.