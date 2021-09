Najpierw z Rihanną teraz z Jennifer Lopez. Klaudia Antos robi zawrotną karierę

Kilka lat temu Klaudia Antos wystąpiła w 9. edycji "You Can Dance". Jej taniec zachwycał jurorów, a dziewczyna bez trudu awansowała do odcinków na żywo. Ostatecznie zajęła 8. miejsce. "To jest esencja tańca i tancerki. To jest dziewczyna doskonała i jak pracuję w tym tańcu 28 lat, to wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że to jest genialna dziewczyna" - mówił wówczas o niej Agustin Egurrola.