"Polsat, serio?". Internauci krytykują żarty z porodu w show

W polskiej edycji "Love island" sporo się dzieje i to codziennie. Emocje budzą przeparowania, związki uczestników, ale też zadania. J uż raz show musiało mierzyć się z ostrą krytyką internautów, gdy wyspiarki dostały za zadanie stopić lód włożony wcześniej do majtek swoich partnerów . A tym razem afera krąży wokół sztucznych ciążowych brzuchów i żartów z porodów.

Panowie mieli na chwilę wcielić się w ciężarne kobiety, by zrozumieć, przez co przechodzi płeć przeciwna. Wczuli się tak bardzo, że kilka minut po usłyszeniu zadania uczestnicy wypełnili kuchnię krzykami, domaganiem się jedzenia, usługiwania im. Była też i symulacja porodu.

Porody odbierały dwie pielęgniarki - na Wyspę Miłości wrócili na chwilę bracia Tyburscy z pierwszej edycji show Polsatu. Panowie mieli na sobie stosowne kostiumy, nawet białe rajstopy. Sportowcy pokazali do siebie ogromny dystans.

Jedna po drugiej wchodziła do ich gabinetu "ciężarna", by powitać na świecie swoje plastikowe dziecko. Uczestnicy wczuli się w swoją rolę, udawali skurcze, krzyczeli w konwulsjach. Zabawne czy nie? To pytanie rozgrzewa teraz komentujących wpisy na instagramowym profilu "Love island".