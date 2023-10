Polscy artyści za granicą. Zarabiają krocie

W 2022 r. Sanah miała pracy po łokcie. Najpierw czekała ją trasa po Polsce, a następnie zdecydowała się na zagraniczne tournée. Artystka zawitała do Berlina, Dublina, Londynu, Paryża, Nowego Jorku i Chicago. Wokalistka nie mogła narzekać na zastrzyk gotówki. Jak podaje "Magazyn Przedsiębiorcy", za same koncerty w USA Sanah zainkasowała 75 tys. dolarów, co przekłada się na ok. 340 tys. zł.