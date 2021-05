Polscy eksperci oceniają szanse Brzozowskiego. "Posłuży za mięso armatnie"

"Tak blisko", a jednak tak daleko

Pomijając już to, jak Rafał Brzozowski śpiewa i w jaki sposób wystąpi, pytani przez Wirtualnemedia.pl dziennikarze muzyczni są dość zgodni, co to reprezentującego nasz kraj utworu. Uważają, że piosenka "The Ride" przejdzie przez konkurs kompletnie niezauważona.