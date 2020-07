Polska w zagranicznych filmach i serialach. Promocję zagłuszają stereotypy

Patryk Vega ujawni taśmy z politykami. Zdradził, skąd je ma i co na nich będzie

Promocją Polski i Polaków zagraniczni filmowcy zajmują się od dawna, wykorzystując nasz kraj jako scenerię lub tło wydarzeń i umieszczając w scenariuszu bohaterów znad Wisły. W wielu przypadkach jest to jednak antypromocja, powielająca stereotypy i pokazująca rodaków od najgorszej strony.

Jednym z ostatnich przykładów jest niemiecki serial "Osiem dni" znany z HBO. Do Ziemi zbliża się meteoryt. Aby uniknąć fali uderzeniowej, niemiecka rodzina dociera do granicy polsko-niemieckiej i chce podążać dalej na wschód. "Pomagają" im Polacy, którzy bluzgają, kradną, żyją w brudzie, gwałcą, pałają żądzą krwi . A przy wychodku w obskurnej "łazience" powiesili ikonę Matki Boskiej. "Rekord świata w stereotypach" – pisał Marcin Makowski .

W "Rodzinie Soprano", wybitnie niekomediowym serialu, Polka zajmuje się sprzątaniem domu głównych bohaterów, a przy okazji dokonuje drobnych kradzieży. Jej mąż to mówiący łamanym angielskim inżynier znad Wisły, który w New Jersey musi jeździć na taksówce. Polską rodzinę w Ameryce, będącą na bakier z prawem, znajdziemy też chociażby w "Ściganym" z Harrisonem Fordem.

Woody Allen nabijał się z leniwych Polaków w "Drobnych cwaniaczkach". - To teraz opowiem o dwóch Polakach jadących do pracy – mówi grany przez niego bohater. I na tym kończy opowieść. A po stereotyp Polaka-alkoholika sięgnęli chociażby Norwegowie w "Białym szaleństwie", gdzie jeden z bohaterów kładzie sobie tampon nasączony gorzałą na wygoloną głowę. Takiej sztuczki nauczył go oczywiście pewien Polak.