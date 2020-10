Polski aktor w klipie legendarnej, amerykańskiej kapeli! Zagrał główną rolę

Zespół Korn premierowo zaprezentował swój nowy teledysk do kawałka "Finally Free", w którym wystąpił polski aktor - Wojciech Wachuda. fani gier komputerowych mogą go kojarzyć ze współpracy z "World of Tanks Blitz".

Wojciech Wachuda w klipie "Finally Free" zespołu Korn (YouTube)