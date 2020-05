Polski kolektyw BRUTAŻ przejmuje Boiler Room. Streaming From Isolation

Globalna izolacja to trudny czas dla branży muzycznej, która od zawsze gromadziła tłumy podczas emocjonujących wystąpień na żywo. Teraz, gdy kluby są zamknięte, a koncerty odwołane, artyści musieli znaleźć nowy sposób na realizację swoich pasji i utrzymanie konktaktu z fanami. Stąd pomysł na projekt „Streaming From Isolation”, zrzeszający wykonawców i fanów muzyki techno i elektro na jednej, wielkiej imprezie online. W ten sposób zarówno muzycy, jak i słuchacze mogą przypomnieć sobie klimat klubowych wrażeń i ponownie spotkać się przy ulubionych dźwiękach.

Artyści, którzy występują podczas live streamów Boiler Room, to lokalni DJ-e z wielu miast, rozsianych po całym świecie. Już wkrótce na scenie pojawią się także polscy muzycy, należący do kolektywu BRUTAŻ – ludzi kochających autentyczność, swobodę i szczerą raność płynącą z muzyki. Wśród nich wystąpią: Marie Malarie z Londynu, krakowski DJ SZy, znana warszawskiej scenie muzycznej Ania R, włoski kompozytor i wykonawca Carlo Maria i AARPS - DJ z Katowic, specjalista od setów tworzonych przy użyciu syntezatora modularnego.

Co tydzień nowa scena

Gościnne występy zmieniają kanały Boiler Room w wyjątkową przestrzeń klubową, która może zgromadzić nieograniczoną liczbę imprezowiczów. Co tydzień, scena przejmowana jest przez wybranego DJ, którego występ na żywo w domu oglądają miłośnicy elektronicznych brzmień z całego świata. W ten sposób, artyści mogą pozostać w stałym kontakcie ze swoimi fanami, a pokazując swoją twórczość na międzynarodowej arenie muzycznej online, dać się poznać nowym.

„Streaming from Isolation” to pełne pozytywnej energii wirtualne spotkania twórców z fanami, ale także finansowe wsparcie dla samych artystów. By umożliwić im rozwijanie swoich muzycznych pasji, współtworząca projekt marka Ballantine’s przekazała 20 dotacji w wysokości 5000 funtów każda.