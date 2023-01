Polski raper zatrzymany. Zabezpieczono narkotyki o niebotycznej wartości

Po zatrzymaniu, Michał O., znany pod pseudonim OG Olgierd, został przewieziony do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Usłyszał zarzuty "udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków w warunkach powrotu do przestępstwa".