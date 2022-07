Polskie festiwale, na których poczujesz się jak w bajce. Nie możesz ich przegapić w to lato!

On Air Festival jest zupełną nowością i ostatnim festiwalowym akcentem tego lata od Follow The Step. Ale za to jakim! Już teraz wiemy, że festiwal będzie kolejną petardą, a gwarantują to pierwsze ogłoszenia artystów - Tame Impala, Polo & Pan, Jamie XX, Tash Sultana czy Jorja Smith. No i oczywiście Noah Cyrus, siostra Miley Cyrus. Te oraz inne gwiazdy wystąpią w dniach 9-10 września na Lotnisku Bemowo. Jedno jest pewne - On Air to wydarzenie, którego brakowało, by z przytupem zakończyć festiwalowy sezon i naładować się słoneczną energią na kolejny.