Polskie marki na włoskich targach Pitti Uomo

"Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w kampanii marki Recman jako model i ambasador, a teraz jestem z marką na światowej klasy targach Pitti Uomo. To dla mnie cenne doświadczenie. Moda jest od zawsze jedną z moich pasji, która pozwala na wyrażenie siebie. Lubię eksperymentować ze swoim wizerunkiem, a szeroki wachlarz produktów Recman w pełni mi to umożliwia, co- mam nadzieję- widać w moich stylizacjach" - mówi Michał Będźmirowski.