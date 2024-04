Polskie nastolatki szalały za Gabrielem Fleszarem. Jak dziś wygląda autor "Kroplą deszczu"?

Dopiero w 2011 r. przypomniał o sobie szerszej publiczności, występując w "The Voice of Poland". Na przesłuchaniach w ciemno, udało mu się odwrócić tylko jeden fotel. Fleszar dołączył do drużyny Nergala, ale odpadł na etapie bitew. Z kolei w 2019 r. został jednym z jurorów w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now".