Pominięto tragicznie zmarłą Nayę Riverę podczas rozdania nagród Grammy. Fani rozżaleni

Zawsze podczas gali Grammy jeden segment wydarzenia dedykowany jest ludziom ze świata muzyki, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wśród wymienionych osób zabrakło jednak Rivery.

Naya Rivera, gwiazda serialu "Glee", zaginęła 8 lipca po wypłynięciu na środek jeziora wraz z 4-letnim synkiem. Przez kilka godzin chłopiec samotnie dryfował na łodzi. Ciało jego matki wyłowiono dopiero po tygodniu.

Jednak nie pojawiła się wśród wspominanych gwiazd. Fani nie byli zadowoleni. Upust rozczarowaniu dali na Twitterze, gdzie pisali, że zawiedli się pominięciem ich idolki. Proponowali, by każdy we własnym zakresie i prywatnym czuwaniu wspomniał gwiazdę.

Dlaczego Naya Rivera, która była aktorką, powinna według fanów znaleźć się we wspomnieniowym wideo Grammy? W 2010 roku została wraz z obsadą serialu "Glee" nominowana w kategorii "Najlepsze wokalne wykonanie popu przez duet lub grupę".

Bruno Mars, Lionel Richie & More Perform For Grammys In Memoriam