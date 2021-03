Ponętna Kasia Cichopek. Jej urokowi nie można się było oprzeć

Kasia Cichopek kojarzy się przede wszystkim ze skromnym i grzecznym wizerunkiem. Jednak kobieta nie raz pokazała, że potrafi być także lśniącą na scenie seksbombą. To nagranie jest tego najlepszym dowodem. Właśnie trafiło do sieci! Internauci są przekonani, że to wtedy uwiodła przyszłego męża. Zobaczcie sami.

Katarzyna Cichopek-Hakiel Źródło: AKPA