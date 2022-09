Korwin Piotrkowska ponownie uderzyła w Chyrę. Przypomniała jego alkoholowe ekscesy

"Radziłabym spojrzeć dalej, poza granice swego nosa, to nie nagonka na środowisko, to rozliczenie ze złymi zachowaniami, które narastały od pokoleń, z metodami pracy, które niszczyły ludzi psychicznie i fizycznie. A swoją drogą, kiedy patrzę, jak nagle prawie każdy staje się w naszych czasach aktywistą i chrzani publicznie brednie jak potłuczony, także kiedy jest aktorem, artystą, to marzy mi się, by ktoś to w końcu przeciął, by niektórzy artyści, chcący być 'aktywistami', byli jakoś szkoleni, zanim zaczną opowiadać jakieś brednie ku chwale narodu i swojej" - napisała.