Poruszające nagranie księżnej Kate. Zwróciła się ze specjalnym apelem

Kate Middleton i książę William na kilka miesięcy zawiesili swoje królewskie obowiązki. Od pewnego czasu jednak, przestrzegając zasad reżimu sanitarnego i zachowując wszelkie środki ostrożności, wracają do spotkań z poddanymi . W ich grafiku znajdują się przede wszystkim wizyty w szpitalach i rozmowy z pracownikami służby zdrowia. Od czasu do czasu małżonkowie nagrywają też wideo z ważnym przekazem, które później zostają opublikowane na ich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Tym razem Kate Middleton zamieściła ważne przesłanie na swoim Instagramie z okazji nadchodzącego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Dzieci w Wielkiej Brytanii. Księżna Cambridge, udając się na jogging w pobliżu swojego domu w Norfolk, zachęciła rodziców i opiekunów wszystkich dzieci, by wpierw zadbali o swoje zdrowie psychiczne.

- Tegoroczny Tydzień Zdrowia Psychicznego Dzieci polega na wyrażaniu siebie, odnajdywaniu kreatywnych sposobów dzielenia się swoimi przemyśleniami, pomysłami i uczuciami. Czy to poprzez fotografię, sztukę, dramat, muzykę czy poezję - to znalezienie tych rzeczy sprawia, że czujemy się dobrze - zaapelowała Kate.

- I chociaż jest to Tydzień Zdrowia Psychicznego Dzieci, nigdy nie było ważniejszego czasu na rozmowę o dobrostanie rodziców i ich zdrowiu psychicznym. W zeszłym roku wielu z was mówiło mi, że ma trudności z ustaleniem priorytetów. Jest to niezwykle trudny czas dla nas wszystkich, więc proszę, zadbajcie też o siebie. Znajdźcie sposoby na podzielenie się swoimi przemyśleniami i uczuciami lub znajdźcie kogoś, z kim możecie porozmawiać, ponieważ naprawdę musimy być najlepszymi wersjami siebie dla dzieci, którymi się opiekujemy - poprosiła księżna.