Poruszający spot Otwartych Klatek. "Kim jesteśmy jako ludzie?"

Akcja Otwartych Klatek jest częścią kampanii Fur Free Europe, która dąży do wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futro w całej Unii Europejskiej oraz do zakazu importu futer do krajów UE. W nagraniu, które prezentuje stowarzyszenie, wzięli udział Julia Kuczyńska (Maffashion), Kasia i Jacek Sienkiewicz (Kwiat Jabłoni), Marta Manowska, Karolina Korwin-Piotrowska, Maciej Zakościelny oraz Krzysztof Jankowski "Jankes".