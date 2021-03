Poruszający wpis Andrzeja Piasecznego. Jego stan był poważny

Andrzej Piaseczny podzielił się 17 marca z fanami postem tak zaskakującym, jak niepokojącym. Nagrał dla nich wideo, w którym poinformował o swoim stanie zdrowia, który nie był najlepszy. Wokalista zaraził się koronawirusem, a intensywny przebieg choroby sprawił, że niestety jest hospitalizowany. W kilku zdaniach poinformował, co się z nim dzieje.

- Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania w domu, musiałem się znaleźć tutaj – wyjawił podłączony pod aparaturę tlenową wokalista w nagraniu. O tyle niepokojącym, że łatwo zauważyć, jak trudno złapać mu swobodny oddech. W krótkim nagraniu dziękował medykom za opiekę i przepraszał fanów, że na koncerty będą musieli poczekać dłużej, niż zakładano. W niedługim czasie głos zabrała także agentka wokalisty, która poinformowała, że Piasek jest pod opieką lekarzy, czuje się nieco lepiej i jest dobrej myśli. Teraz do sprawy odniósł się sam Piaseczny. Zamieścił na Facebooku obszerny wpis, w którym przybliżył sytuację, w której się znalazł.

Polskie gwiazdy z koronawirusem. Lista jest coraz dłuższa

"Znamy się wiele lat i wiecie, że nie należę do osób biorących udział w codziennej publicznej celebrze życia towarzyskiego. Podanie informacji o moim stanie zdrowia miało być prośbą o wybaczenie nieobecności na planowanych koncertach - i tak przecież przekładanych nieustająco z powodu pandemii. Wiadomość o chorobie - niespodziewanie dla mnie - odbiła się tak ogromnym echem. Mam jednak nadzieję, że ta sytuacja przyniesie coś dobrego w zakresie edukacji zdrowotnej, świadomości i rozwagi - odnoszących się do koronawirusa" - zaczął we wpisie.