Posypały się gratulacje! Za nimi najważniejszy dzień w życiu

Już niebawem powitają na świecie córeczkę i wiele wskazuje na to, że postanowili sformalizować swój związek. Lara Gessler i Piotr Szeląg najwyraźniej są już po ślubie. Tak przynajmniej sądzą ich fani, którzy pod wymownym postem restauratorki zasypali ich gratulacjami. Zdjęcie, na którym widać fragment białej sukni i bukiet kwiatów, nie mogło zresztą wywołać innych skojarzeń.

Co warto podkreślić, sami zainteresowani nie zaprzeczyli domysłom o ślubie, a życzeniom szczęścia i pomyślności na nowej drodze życia nie ma końca. Jakiś czas temu zresztą media obiegła informacja, że para zaręczyła się .

- Dla Rzymian małżeństwo było relacją faktyczną. Nie zaczynało się od ślubu, tylko od faktycznej chęci pozostawania razem jako mąż i żona. Dopiero wpływy filozofii chrześcijańskiej sprawiły, że zaczęto uważać ślubowanie sobie za coś istotnego prawnie. Myślę, że ten format był preferowany również dlatego, że wygodne dla państwa jest wiedzieć gdzie, kto i z kim jest. I teraz pojawia się pytanie: czy ja chcę, żeby państwo ingerowało w tę sferę? Czy ja chcę, żeby ktokolwiek ingerował w tę sferę? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie robili to, co chcą i co czują możliwie w każdym momencie, jeśli kochają - wyjaśniał Piotr Szeląg.