Potrącony motocyklista wszystko nagrał. Tabloid pokazał, jak prowadził Jerzy S.

W połowie października na ulicach Krakowa doszło do kolizji drogowej z udziałem Jerzego S. Aktor w stanie nietrzeźwości prowadził pojazd, którym potrącił motocyklistę. Okazało się, że w wydychanym powietrzu miał 034mg/l alkoholu, co daje w przeliczeniu 0,7 promila alkoholu we krwi. Ponad miesiąc później Prokuratura Okręgowa w Krakowie postawiła mu za to zarzut. Jerzy S. przyznał się do winy.