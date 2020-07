Potrójna atrakcja koncertowa w Krynicy-Zdroju

Koncert pod Wieżą: „EMMANUELLE – muzyka filmowa” to wydarzenie, którym zainteresowali się melomani z całego kraju. Podniebny amfiteatr, który powstanie na szczycie góry Drabiakówki to gratka akustyczna dla wielbicieli muzyki. Otoczenie fauny i flory Beskidu Sądeckiego dodatkowo podniesie rangę wydarzenia.

Na koncert można dostać się koleją krzesełkową, która zostanie udostępniona dla uczestników wydarzenia. Scena usytuowana zostanie w dolnej części konstrukcji Wieży Widokowej. 49,5 metrowa drewniana konstrukcja ukryta jest pośród przepięknych lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Prowadzi do niej ponad kilometrowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. Podczas spaceru będzie można podziwiać nie tylko przepiękne widoki, ale również zrelaksować się i odprężyć przed główną atrakcją wieczoru. W ramach jednego biletu na koncert każdy widz wjedzie zatem na miejsce wydarzenia, będzie mógł wejść na wieżę widokową w tym samym dniu w godzinach 9:00-17:00 oraz po zakończeniu muzycznych doznań opuści górę Drabiakówkę koleją krzesełkową.

- Ten koncert jest wyjątkowy pod wieloma względami. Lokalizacja zapiera dech w piersiach, a skład artystów, jaki wystąpi na scenie, to zdecydowanie niebanalna propozycja. Ponadto po dłuższej przerwie powraca muzyka grana na żywo, a to wartość nie do przecenienia! - podkreśla Grzegorz Lenartowicz, Słotwiny Arena.