Potter wyznaje miłość. Daniel Radcliffe zakochał się w koleżance starszej o 23 lata

"Harry Potter 20. rocznica. Powrót do Hogwartu" śmiało można uznać za flagowy program platformy HBO GO w pierwszym kwartale 2022 r. Mimo że od kinowej premiery ostatniej części kultowej serii ("Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II") minęło już 10 lat, to w serwisie steamingowym popularność "Pottera" cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Filmy o czarodzieju z Hogwartu należą do tych produkcji, które są oglądane przez widzów wielokrotnie.