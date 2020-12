Potwierdziła plotki. To cios dla fanów Maryli

Maryla Rodowicz to niekwestionowana ikona - artystka jeszcze ani razu nie zrezygnowała z sylwestra. Nadszedł jednak ten dzień, w którym piosenkarka powiedziała "nie" i poinformowała swoich fanów, że tegoroczna zabawa odbędzie się bez jej udziału . Jak możecie się domyślić, ta informacja wywołała spore poruszenie.

Sylwester bez Maryli Rodowicz! Fani są w szoku

Gwiazda przez lata zagrzewała słuchaczy do wspólnej zabawy. Wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić do witania nowego roku w towarzystwie Maryli Rodowicz. Teraz, zdaniem internautów, brak gwiazdy wieczoru powinien być wystarczającym powodem do odwołania Sylwestra w ogóle.