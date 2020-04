Powiększa się ekipa RadioSpacja.pl. Orłoś, Trzciński, Gacyk wracają do radia

Maciej Orłoś, Przemysław "Jah Jah" Frankowski, Stanisław Trzciński i Magdalena Gacyk to nowi członkowie ekipy RadioSpacja.pl, o których donosi portal Wirtualne Media. - Odkąd zamilkła Radiostacja, było wiele prób jej reaktywacji. Mnóstwo spotkań w większym i mniejszym gronie. To nie były tygodnie, czy miesiące starań, ale wręcz lata – wspomina na stronie RadioSpacji Paweł Sito. Były dyrektor programowy Radiostacji (przestała istnieć w 2008 r.) uruchomił niedawno nowe radio internetowe i ściągnął do współpracy znanych dziennikarzy i prezenterów.