Powróciła na plan filmowy. Bardzo się zmieniła przez te kilka lat

"To było dla mnie ogromne i przerażające wyzwanie" – powiedziała aktorka. – Gdybym wcześniej wiedziała z jakimi emocjami będzie to się wiązać, to raczej nie powróciłabym już do zawodu". Zdaniem Ellen S. Pressman, reżyserki filmu "Don't Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlson Story", aktorka na planie była "silna, trzeźwa i rozważna".