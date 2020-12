Powstaje o niej serial. Znamy nazwisko aktorki, która się w nią wcieli

Największym pożywką dla tabloidów z czasów ich pożycia była sekstaśma, która trafiła do dystrybucji w 1997 r. Jest to zapis igraszek pary z miodowego miesiąca. Wideo szybko stało się hitem, trafiając nawet na pierwsze miejsce w rankingu wideo dla dorosłych. To właśnie m.in. to wydarzenie będzie jednym z głównych wątków miniserialu, który znamy na tę chwilę pod roboczym tytułem "Pam & Tommy".