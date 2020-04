Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Agnieszka Woźniak-Starak pokazała skalę zniszczeń

Agnieszka Woźniak-Starak, po stracie ukochanego męża Piotra, wycofała się z show-biznesu. Nie chciała też wracać do pracy w telewizji. Znacznie bezpieczniejszym miejscem okazało się dla niej radio i to właśnie w jednej z rozgłośni prowadzi audycję. Prezenterka zrezygnowała też z relacjonowania swojego życia prywatnego na Instagramie. Jedynie od czasu do czasu opublikuje zdjęcie, za którym kryje się ważny przekaz lub refleksja. Nie inaczej było i tym razem.