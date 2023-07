Pożary w Grecji zagrażają rezydencjom polskich gwiazd. Katarzyna Skrzynecka odniosła się do pogłosek

- Nie mam i nigdy nie miałam domu na Krecie. To wymysły i bajeczki tabloidowej prasy. Mieszkam i pracuję w Warszawie. Do Grecji wyjeżdżamy jedynie co roku na wakacje wraz z rodziną i dużą ekipą przyjaciół. Wiadomości o pożarach ogarniających greckie wyspy bardzo nas zmartwiła. Mamy tam wielu przyjaciół... Jesteśmy w kontakcie telefonicznym. Mamy nadzieję, że uda się jak najszybciej opanować ten straszny żywioł... Grecja to przepiękny kraj, wspaniała kultura i gościnność bardzo bliska naszemu sercu. Oby ucierpiała jak najmniej - powiedziała specjalnie dla Wirtualnej Polski aktorka.