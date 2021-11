Pożegnanie Andrzeja Zaorskiego. Tłum przyjaciół na pogrzebie

Rodzina Andrzeja Zaorskiego w związku z jego ostatnim pożegnaniem miała do żałobników dwie prośby. "Prosimy o nieskładanie kondolencji, a zamiast kwiatów wsparcie organizacji Non Profit Chlebem i Solą, pomagającej uchodźcom. Datki na ten cel będzie można złożyć do puszki wystawionej w trakcie pożegnania w Domu Pogrzebowym" - brzmiało oświadczenie (pisownia oryginalna – przyp. red.).