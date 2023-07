Pożegnanie gwiazdy. Scenę opuścił na balkoniku dla seniora

Pożegnalna trasa koncertowa Eltona Johna została nazwana "Farewell Yellow Brick Road". W tytule nawiązywała do siódmego studyjnego albumu angielskiego piosenkarza, wydanego w październiku 1973 roku. "Goodbye Yellow Brick Road" sprzedał się w ponad 20 mln egzemplarzy i uważany jest za opus magnum Eltona Johna. Z tej znakomitej płyty pochodzą takie przeboje, jak "Candle in the Wind", "Bennie and the Jets", "Goodbye Yellow Brick Road", "Saturday Night's Alright for Fighting", "Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding". Wszystkie oczywiście znalazły się na setliście pożegnalnej trasy koncertowej.