Pożegnanie. Kate i William podzielili się smutną wiadomością

"Niestety nasz ukochany dog Lupo odszedł. Był w naszych sercach i naszej rodzinie przez ostatnich 9 lat, będziemy za nim bardzo tęsknić" - brzmi post podpisany inicjałami "W i C".

Lupo był psem rodzinnym, często obecnym na zdjęciach dzieci podczas zabawy w ogrodzie. Każdy, kto musiał pożegnać się ze swoim ukochanym zwierzęciem, wie, jaki to ból. Psy to wierni, oddani i kochający towarzysze człowieka. Pod postem Kate i Williama są tysiące komentarzy od osób, które to rozumieją.