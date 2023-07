Poznał Putina osobiście. Wyznanie aktora może zaskoczyć

- Nie rozumiem, czego on chce. Tam giną nie tylko kombatanci, giną także starzy ludzie, giną młodzi ludzie. Celem ataków są szkoły, szpitale. Całe to g... jest nie w porządku - mówił Rourke, dodając, że życzy sobie, by "w głowie albo sercu Putina zadzwonił dzwoneczek, a on się przebudzi i przestanie robić to całe g...".