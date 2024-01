Poznali się w szkole, a gdy brali ślub, byli jeszcze nastolatkami. Oto historia miłości Izabeli i Adama Małyszów

Adam i Izabela Małyszowie znali się jeszcze z czasów szkolnych

Małysz postanowił się oświadczyć ukochanej zaledwie po kilku miesiącach związku. 16 czerwca 1997 para stanęła na ślubnym kobiercu. Pan młody miał 19 lat, a jego wybranka 18. Wpierw udali się oni do Urzędu Stanu Cywilnego, a następnie pojechali do ewangelickiego kościoła pw. apostołów Piotra i Pawła, gdzie zawarli ślub ekumeniczny. Wynikało to z różnicy wyznaniowej młodej pary: ona jest katoliczką, on luteraninem.