Pracowała z Jakimowiczem. Gorzki komentarz o jego zachowaniu

Powiedzieć, że "nie była to łatwa współpraca", to prawdziwa dyplomacja. Jakimowicz wielokrotnie rzucał oburzającymi komentarzami na wizji, co nawet Oszczyk wyprowadzało z równowagi. Jak wtedy, gdy komentował wygląd młodziutkiej Moyet w teledysku "Don't go" z 1982 r. Albo jak wtedy, gdy próbując wyśmiać Rafała Trzaskowskiego, złapał za długopis, przystawił go sobie do nosa i rzucił: - I zobacz Aga, zobacz. I kto taki, kto tam, Giuseppe wyrzeźbił kiedyś takiego… – mówił Jakimowicz, udając, że długopis rośnie mu jak nos u kłamiącego Pinokia. Pomijając, że gwiazdor TVP Info pomylił imię rzeźbiarza Gepetto, to jego skecz wyraźnie nie zrobił na koleżance dobrego wrażenia.