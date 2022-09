Pracownica lotniska zaczepiła księcia Harry’ego. Tak się zachował

Królowa Elżbieta II nie żyje. Pałac Buckingham ogłosił tę smutną wiadomość w czwartek popołudniu. Tego samego dnia do Wielkiej Brytanii przybył książę Harry, który na co dzień mieszka w USA. Nazajutrz wnuk królowej znowu był widziany na lotnisku, gdzie doszło do niespodziewanego wydarzenia.