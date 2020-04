WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

News Muzyka

Muzyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Dzieci gwiazd

Dzieci gwiazd Love Story

Love Story Sexy

Sexy Wideonews #gwiazdy

Wideonews #gwiazdy Royals

Royals Rankingi

Rankingi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 aspmaskikoronawirus oprac. Urszula Korąkiewicz 3 godziny temu Pracownicy ASP tworzą maski dla medyków. Jakub Omalecki opowiada o akcji "Kryzysowe projektowanie" — to hasło, pod którym projektanci i drukarze z Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie włączyli się w projekt tworzenia... Rozwiń Popek na początek to chciałbym spr … Rozwiń Transkrypcja: Popek na początek to chciałbym sprostować pewne rzeczy bo to nie jest mój pomysł nie ja to stworzyłem po prostu ordynuje cały sztab ludzi którzy się tym zajmują McDonalda w ten sposób tak to jest maska lakiernicza została zaadoptowana do filtrów mechanicznych od respiratora po prostu wydrukować odpowiedni adapter drukarką 3D i już mogliśmy tak naprawdę pójść z tym pomysłem dalej ja ten pomysł w ogóle zobaczyłem w internecie na jakimś zdjęciu wśród moich kolegów branżowych jak jakie i jeszcze inne matki można dostać tak żeby właśnie medycyny lekarze pielęgniarki mogli z nich korzystać tak naprawdę z tym problemem zgłosiłem się będąc też pracownikiem Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych oczy mam tam też kolegów zgłosiłem się z tym problemem do nich bo tak naprawdę to są odpowiednie osoby jeżeli chodzi o projektowanie i na dzień dzisiejszy jakąkolwiek maskę weźmiemy ze sklepu która ma swoją szczelność produkcyjną czy to jest maska lakiernicza czy do prac remontowych do do nurkowania jesteśmy w stanie razem z projektantami Wydział Wzornictwa zrobić do niej adapter umieścić ją na aplikacji i rozpropagować mi ten projekt To jest opensource kompletnie bezpłatne pobieranie także tak naprawdę to potrzebny tak naprawdę No każdy mendryk w potrzebie a takich problemów jest naprawdę sporo w Polsce który nie ma zabezpieczenia odpowiedniego w ten sposób może się za bez wiemy dobrze że w tej chwili bardzo dużo No właśnie osób pracujących w służbie zdrowia jest zarażonych wirusem wczoraj mówiliśmy 250 pielęgniarek mniej więcej do 10:00 osoba ja się dopytam jeszcze o tą maskę bo już maska stricte przygotowana dla medyków dla szpitali które szpitale dzisiaj już korzystają Ile takich takich masek trafiło o trafiło do szpitali tak naprawdę No niestety nie koordynuje jakiś taki dystrybucji i masek wiem o wielu szpitalach zwłaszcza Warszawskich ale to to jest tak naprawdę początek upowszechnienia twojej tego pomysłu Staramy się go dzięki wam Dzięki mediom również nić wiem On na pewno zaczęli zaczęli już pracować w szpitalu wolskim na sorze na pewno na pewno wiem o szpitalu na Szaserów zainteresowanie maskami jest coraz większe