Prawdziwa królowa. Na czerwonym dywanie przyćmiła wszystkich

Można więc odnieść wrażenie, że to Catherine'a Zeta-Jones przyszła na wręczenie nagród Emmy z mężem. Tymczasem było odwrotnie. To Michael Douglas przyszedł z żoną, ponieważ to on był nominowany do nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Telewizyjnej. Za rolę w serialu "The Kominsky Method".