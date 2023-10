Prawie 11 mln użytkowników każdego miesiąca. To istna potęga w Polsce

- Ostatnio udało mi się być częścią konkursu premier na Opolskiej scenie, a moi widzowie w komentarzach oraz głosami wspierali mnie ogromnie i wspólnie doszliśmy do wniosku, że było to super show. Każdą piosenkę w pierwszej kolejności pokazuje moim fanom właśnie na TikToku, to tam wrzucam pierwsze fragmenty, ponieważ ich odbiór i opinia są dla mnie ogromnie ważne. W końcu dla nich to robię! Mój ostatni singiel ,,Moment" zgromadził już łącznie ponad 8 mln odtworzeń, a na TikToku powstało ponad 50 tys. kreacji z nim w tle. Jestem z tego ogromnie dumna i nie mogę się doczekać premiery kolejnego singla - dodaje wokalistka.