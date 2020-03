the four. bitwa o sławę

Premiera "The Four. Bitwa o sławę". Jak sobie poradzą nowi jurorzy?

Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach zadebiutują w nowym rolach. - To nie są żarty, właśnie się o tym przekonałem - mówił Igor Herbut, podczas nagrania pierwszego odcinka show, którego premiera już w tę sobotę o 20.05 w Polsacie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

The Four. Bitwa o sławę" (Materiały prasowe)

Ten program to muzyczna petarda, włącz Polsat jeśli lubisz duże emocje i zaskakujące zwroty akcji!

Zobacz zwiastun pierwszego odcinka:

O co chodzi w The Four?

W pierwszym odcinku poznamy Wielką Czwórkę oraz wokalistów, którzy przyszyli do programu, aby zająć ich miejsce. Wielka Czwórka – to najlepsi z najlepszych, artyści ze sporym dorobkiem scenicznym i obdarzeni ponadprzeciętnymi warunkami wokalnymi. Byli wybierani przez jurorów podczas zamkniętych przesłuchań, przed premierą odcinka.

Ostatecznie, po tygodniach poszukiwań, w skład czwórki weszli: Sabina Jeszka, Karolina Leszko, Sami Harb i Kuba Krupski. To oni wchodzą do programu jako gwiazdy, które są gotowe podbić scenę muzyczną, nagrać płytę i ruszyć w trasę koncertową! Czy tak się stanie?

W każdym odcinku Wielka Czwórka musi bronić swej pozycji i walczyć, bo jak deklarują jurorzy, "w tym programie nie ma sentymentów, albo się podobasz, albo nie, jak w życiu”.

Materiały prasowe Podziel się

Pretendenci, by móc wziąć udział w bitwie o sławę, muszą najpierw przekonać do siebie jury. Wykonują więc wybrany przez siebie utwór, a następnie w niecierpliwości oczekują werdyktu. Dopuszczeni do bitwy są tylko ci, którzy otrzymają zielone światło od wszystkich jurorów. Wówczas, uczestnik ma możliwość wyzwania osoby z Wielkiej Czwórki na wokalny pojedynek. Kto go wygra – o tym zadecyduje publiczność zgromadzona w studio. Jeśli będzie to nowy uczestnik – osoba z Wielkiej Czwórki odpada, a na gorącym zasiada właśnie on.

Kogo zobaczymy w pierwszym odcinku?

- Szukamy osób, które chcą się zmierzyć z najlepszymi, bo tylko wtedy mogą się przekonać, ile są warci – mówi Igor Herbut.

Produkcja zdradza, że jednym z uczestników będzie Bogusław Nawara, przystojny góral, obecnie skrzypek, wokalista i motor napędowy w zespole Gooroleska. Gościnnie wziął udział w finale talent show "Must Be The Music" z zespołem InoRos jako skrzypek. Od kilku lat działa wokalnie z orkiestrą dętą z Baczkowa, z którą podbił serca jurorów i publiczności w "Mam Talent!". Jak sobie poradzi ten doświadczony artysta? O tym przekonamy się już w sobotę!